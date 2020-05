Rita Pereira tem acompanhado as galas do 'Big Brother', da TVI. Ainda este domingo, 17 de maio, a atriz assistiu a mais uma emissão do reality show, tendo destacado nas redes sociais um dos momentos altos do programa.

A concorrente Sónia, de Vila Nova de Gaia, foi pedida em casamento pelo companheiro de longa data, Vítor, com quem tem duas filhas em comum. Um gesto que deixou Rita Pereira em lágrimas, como a própria mostrou nas stories da sua página de Instagram.

"A sério que estou neste estado?", escreveu num dos vídeos que partilhou na rede social.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Rita Pereira passeia na praia com o filho pela 1.ª vez após isolamento