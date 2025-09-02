Sem grandes palavras (ou nenhumas), Rita Cabaço publicou algumas imagens na sua página de Instagram na segunda-feira, dia 1 de setembro, a anunciar o nascimento da filha, Clara.

Quando esteve no podcast 'A Beleza das Pequenas Coisas', a atriz já tinha confirmado que ia ser mãe com a companheira. E agora revela a chegada da bebé.

Entre as fotografias podemos ver Rita Cabaço a carregar Clara. Após a partilha, a atriz recebeu várias carinhosas mensagens de carinho de colegas, amigos e fãs.

De recordar que quando Rita Cabaço esteve no podcast 'A Beleza das Pequenas Coisas' confessou que a maternidade "não era um desejo que estivesse presente constantemente, mas desde que se lembra de pensar no assunto gostava de ser mãe".

"Sempre que pensava na maternidade, pensava que gostava de passar por isto. Se calhar também porque a minha mãe é na minha vida um exemplo de humanidade e por causa da nossa relação. Se calhar gostava desta ideia de poder passar por esta troca de experiências", acrescentou.

"Nem sei bem o que será, mas quero muito saber. Aquilo que sei é que não sei nada, mas estou com muita vontade de descobrir", destacou de seguida.

Questionada sobre o olhar dos outros para a diferença da suposta 'família tradicional', Rita Cabaço comentou: "O que me incomoda mais é a ideia de que isso possa ser violento para ela, a Clara, que vai nascer. Na infância, na escola, perceber que podem feri-la ao estarem a lembrá-la ou a dar-lhe consciência de que a família não é convencional, tradicional. E que isso, por algum momento, possa magoá-la, confundi-la, criar-lhe conflitos interiores. Isso preocupa-me."

"Mas é por isso que também é muito importante para mim que ela tenha contacto com outras famílias iguais, com a mesma dinâmica familiar. Acho que a rede de pessoas à volta dela também vai contribuir muito para isso, e nós em casa. A informação, mostrarmos-lhe o mundo como ele é e não como nós gostaríamos que fosse", disse ainda. "Ela saberá responder a isso à maneira dela, como ela encontrar", completou.

Leia Também: Gisele Bündchen mostra raras fotografias do filho bebé