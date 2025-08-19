David Hekili Kenui Bell, ator que apareceu no remake live-action do filme 'Lilo & Stitch', da Disney, morreu a 12 de junho aos 46 anos.

A revista People teve agora acesso ao relatório da autópsia, emitido pelo Departamento de Polícia do Havai, que indica qual foi a causa da morte precoce do artista.

O documento menciona que David tinha quatro "diagnósticos patológicos", sendo eles: "insuficiência respiratória aguda, septicemia, problemas cardíacos causados por hipertensão e acumulação de placas de gordura nas artérias (aterosclerose) e ainda obesidade mórbida.

A aterosclerose pode bloquear o fluxo sanguíneo levando à formação de um coágulo sanguíneo.

Ainda neste relatório são mencionados os protocolos usados pela equipa médica no momento em que tentaram reanimar o ator mas sem sucesso.

"Irmãozinho generoso, engraçado e lindo"

Na altura da sua morte, a irmã do artista, Jalene Kanani Bell, escreveu-lhe uma dedicatória no Facebook revelando as suas melhores qualidades.

"É com pesar que partilho que o meu doce, generoso, talentoso, engraçado, brilhante e lindo irmãozinho David H. K. Bell passará o dia de hoje na companhia do nosso Pai Celestial. [...]. Ele sempre teve muito orgulho de mim, nas suas sobrinhas e no seu sobrinho-neto, estava constantemente envolvido e inventava atividades divertidas para reunir a família", revelou Jalene.

No remake live-action do filme 'Lilo & Stitch, David Hekili Kenui Bell interpretou uma personagem apelidada de Big Hawaiian Dude. O artista participou em filmes como 'Dupla Perigosa', na série 'Magnum P.I.' e ainda em 'Hawaii: Força Especial'.