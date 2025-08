Ozzy Osbourne morreu a 22 de julho aos 76 anos. A lenda do 'heavy metal' sofria da doença degenerativa de Parkinson e tinha algumas complicações de saúde nomeadamente um problema na coluna que o acompanhava há vários anos.

Duas semanas depois da notícia da sua partida já é conhecida a causa da morte. Segundo o The Sun, que teve acesso à certidão de óbito, o músico sofreu um "enfarte agudo do miocárdio" e uma "paragem cardíaca fora do hospital".

A doença de Parkinson e a doença coronária são ainda apontadas como "causas conjuntas" da morte.

O vocalista dos Black Sabbath, recorde-se, morreu rodeado pela família na sua mansão em Buckinghamshire, Reino Unido.

O adeus ao 'Príncipe das Trevas'

O funeral de Ozzy Osbourne decorreu no passado dia 30 de julho, na sua cidade natal, Birmingham. A procissão com o corpo do artista percorreu a Broad Street para que os fãs se pudessem despedir do seu ídolo. Depois o corpo foi levado para outro local para a família fazer o funeral de forma privada.

Durante o percurso do carro funerário uma banda tocou 'Iron Man' e a família mostrou-se emocionada várias vezes. A sua mulher, Sharon Osbourne, não conseguiu conter as lágrimas e foi apoiada pela filha, Kelly Osbourne, que fez questão de lhe segurar a mão.

Segundo a revista People, neste momento delicado, Sharon tem sido protegida pela família. "A Sharon está com o coração partido, mas muito grata à vida por a família manter-se unida. Ela tem sido a rocha da família há anos e agora é a vez dela de ser apoiada", revelou uma fonte próxima.

Sharon e Ozzy estiveram casados mais de 40 anos e tiveram três filhos em comum: Aimee, de 41 anos, Kelly, de 40, e Jack, de 39.