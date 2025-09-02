Susana Vieira esteve à conversa com Júlia Pinheiro esta segunda-feira, dia 1 de setembro, ocasião na qual recordou os amores que marcaram a sua vida.

"Dos cinco só um foi importante", notou a icónica atriz brasileira, de 81 anos.

"Teve um que era jovem, ele tinha 24 anos, corria de motocross e eu tinha 42 anos", lembra, referindo que os dois apaixonaram-se perdidamente e que viveram juntos durante 17 anos.

A artista conta que este antigo companheiro tinha o sonho de ter um filho, contudo, quando ambos consultaram um médico para ver se tal era possível, o profissional deu uma resposta que até hoje indigna Susana: "Minha senhora, a senhora está com 42 anos está na idade de ser avó, não está na idade de ser mãe".

Apesar deste momento menos bom, o casal conseguiu ser feliz. "Ele ensinou-me muita coisa", notou a convidada.

Na perspetiva de Susana Vieira, a relação terminou porque aquela pessoa queria ter um filho e porque tinha muitos ciúmes.

"Quando era mais velha, ainda era muito assediada e ele tinha muitos ciúmes. Os beijos nas novelas começaram a ficar muito pesados. As cenas de sexo começaram a ficar muito liberais, já tínhamos de tirar mais a roupa. Acho que o sexo na televisão foi desenvolvendo e para quem não trabalha na televisão é um pouco chocante, porque a mulher é muito mais aberta de cabeça, menos preconceituosa. O homem quando vê a sua mulher a beijar outro homem… Aí começaram as cenas de ciúme", reflete.

Sinónimo de Susana Vieira é liberdade

Susana Vieira sempre priorizou a sua carreira de atriz, assim como a liberdade de tomar as decisões que queria, independentemente de se encontrar numa relação ou não.

"Estou sempre muito preocupada com o futuro. Acho que o futuro para uma mulher que não tem um marido, que não tem uma herança... É muito preocupante envelhecer sem se saber como se vai viver, como se vai comer. Não podemos ficar à espera que alguém nos abrigue, nem os nossos próprios filhos", sublinha, notando que ainda hoje é esta quem cuida dos filhos.

A artista lamentou ainda a mentalidade que permanece entre os homens de preferirem uma mulher mais nova e mais bela a seu lado. "Os ricos novos querem miúdas novas, querem troféus", atira.

"Já existe inteligência artificial. Como é que um homem ainda fica seduzido pelo corpo e beleza da mulher jovem? O homem não saiu do lugar e a gente [mulheres] já foi atrás da nossa liberdade. Os homens continuam a ter de estar casados e sempre com uma mulher mais nova", termina.

