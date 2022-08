Taylor Swift mostrou-se interessada em participar no filme 'A Saga Crepúsculo: Lua Nova', de 2009, mas esta ideia foi rejeitada pelo realizador.

Numa entrevista ao podcast 'The Twilight Effect', Chris Weitz confessou que decidiu recusar a participação da cantora, isto por considerar que acabaria por ser uma distração para os espectadores.

"A partir do momento em que a Taylor Swift entra pelo ecrã, durante cerca de cinco minutos, ninguém vai ser capaz de pensar em mais nada", justificou o realizador.

No entanto, esta escolha deixou Weitz a pensar como teria sido se tivesse aceitado a artista no filme. "Podia ter convivido com a Taylor Swift. Podíamos ter sido amigos. Ela deve ter ficado a pensar 'quem é este parvalhão?'", acrescentou.

