António Raminhos partilhou com os seguidores um desabafo sobre a felicidade. Numa publicação, o humorista reflete sobre como a sua ansiedade por vezes o impede de aproveitar o momento e ser feliz sem pensar que alguma coisa de menos positivo vai acontecer.

"Porque é que temos tanta dificuldade em aceitar a felicidade? Até nos pequenos momentos. Não todos nós. Certamente haverá quem simplesmente ignore a voz da desgraça ou nem sequer a tenha e limita-se a fazer uma coisa que… ai como se diz? Viver.

Sobretudo para quem lida com a ansiedade ou, no meu caso, também com a perturbação obsessiva-compulsiva há uma tensão permanente no corpo que nos coloca sobreaviso, como se houvesse um curto-circuito que nos deixa a funcionar ao contrário.

Se estou preocupado, ansioso, com medo, calculista… estou bem. Mas se há em mim uma sensação de leveza, de agradecimento pelo que tenho, de presença… há desconfiança", começa por revelar Raminhos.

"Quantas vezes dizemos 'vai-se andando', mas na realidade não há nada de preocupante por aí além? Quantas vezes, o trabalho até corre bem, mas quando alguém nos pergunta sai um, 'foi mais ou menos!' É melhor não ser demasiado otimista pode dar azar! Se está tudo bem… é porque alguma coisa está mal! E, na realidade, não está ou não tem que estar. A única coisa que está mal é este hábito enraizado que pode vir dos nossos pais, da família, da socialização, de vidas passadas ou do boda", refere o artista.

No fim da partilha, o humorista garante que agora "está a aprender a aceitar os momentos em que está tudo bem e ainda o direito que tem a ser feliz". António Raminhos adianta também que percebeu que a felicidade não é "um destino".

"E não é ser feliz para o resto da vida, mas ser feliz nesse preciso momento em que me sinto… feliz. Vêm pensamentos catastróficos, medos como 'ah se calhar estou aqui contente e estou doente e nem sei' ou 'o novo espetáculo vai ser uma bela bosta e ninguém vai ver' ou… o que vocês quiserem.

E é neste momento que tenho de sorrir, quase como quando nos apercebemos que alguém nos está a querer passar a perna… o único problema é que aqui somos nós mesmos! Sorrio, deixo estar a voz sozinha e aceito: 'está tudo bem!'"

A felicidade não pode ser um destino, porque arriscam-se a nunca chegar lá. É um caminho, uma viagem que muda a cada momento. No mesmo dia podemos estar tudo e, no caso da malta como eu, espantem-se… até podemos estar bem!", terminou o comunicador.

Seguidores reagem à partilha de António Raminhos

Na caixa de comentários, os seguidores agradeceram a sinceridade de Raminhos que os faz sentirem-se compreendidos por também passarem por situações semelhantes.

"Descrição incrível de uma pessoa incrível! Nunca deixes de ser quem és! Transparente, genuíno e o teu testemunho inspira-nos realmente a olhar para dentro e tentar ver para fora com mais leveza", escreveu uma fã.

"Revejo-me em cada palavra que escreveu, ao ler pensei que é exatamente isso que se passa nesta minha fase da vida que nunca vi tão bem descrita como agora. [...] Sei que o medo faz parte da minha vida e não consigo viver sem pensar se estou bem e o que está para vir. Ler estas partilhas acalma-me e por isso agradeço", referiu ainda outra seguidora.

"Mais uma vez, obrigada por ajudares a pôr para fora os nossos males. É um caminho, um processo… como as nuvens que passam. Há dias em que o sol brilha forte, e esses dias abraçamos com gratidão — uma gratidão tão profunda que poucos conseguem imaginar", escreveu também uma fã.

Os desafios que António Raminhos enfrenta em relação à saúde mental

António Raminhos usa o seu Instagram como um palco para falar com os fãs sobre os desafios de saúde mental que enfrenta. O humorista foi diagnosticado com Perturbação Obsessivo-Compulsiva (POC) e ansiedade e estas condições afetam a sua vida nas tarefas e acontecimentos mais simples do dia a dia.