É verão, ninguém leva a mal. A rainha Mary da Dinamarca encontrou-se esta quinta-feira, dia 13 de agosto, com o antigo primeiro ministro dinamarquês Poul Nyrup Rasmussen, para um compromisso oficial em Copenhaga, na Dinamarca.

Para a ocasião, a mulher do rei Frederico X ignorou o protocolo real no que à manicura diz respeito, neste caso, à cor.

Ao invés de eleger uma cor nude - a escolha da grande maioria das mulheres no seio das famílias reais - a soberana surpreendeu ao escolher um tom bastante popular em dias de maior calor: coral.

No que diz respeito ao visual, a monarca recuperou um coordenado de blazer e calças, em alfaiataria, da Polo Ralph Lauren.

Poderá ver as imagens deste visual na galeria.

Quem é a rainha Mary da Dinamarca?

A 14 de janeiro de 2024, e após um reinado de 52 anos, a rainha Margarida II abdica do trono em prol do filho mais velho. Frederico e Mary são então proclamados como os novos reis da Dinamarca numa cerimónia na qual emoção e sorrisos de felicidade não faltaram.

Mary e Frederico X conheceram-se em 2000, durante os Jogos Olímpicos de Sidney, ficando perdidamente apaixonados. A partir de então começaram a encontrar-se, mantendo uma relação em privado.

Numa entrevista que deu já depois de casado, Frederico X recordou o início do romance: "Eu sentia-me atraído por ela em todos os aspetos, Mary era adorável, como um alma gémea".

Por seu turno, à revista Hola!, Mary recordou: "Começámos a falar e, simplesmente, não parámos. E isso foi tudo! Uma grande conversa que continuou durante um ano, na realidade 14 meses. Cada vez que nos víamos dávamos um passo em frente. Claro que sabia quem ele era e isso também tornava tudo mais incerto (...) mas cada passo que dávamos levava-nos a um ponto em que demos conta de que já não podíamos estar separados".

O casamento chegou no dia 14 de maio de 2005. O casal tem quatro filhos: príncipe Christian (sucessor ao trono), a princesa Isabella e os gémeos Vincent e Josephine.

Apesar de ser plebeia e de ter nascido num ambiente completamente diferente da realeza, a rainha australiana adaptou-se muito bem à sua nova vida. Hoje, cumpre exemplarmente todos os seus deveres.