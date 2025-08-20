Uma mulher conhecida como 'Rainha da Cetamina', Jasveen Sangha, declarou-se culpada de vender drogas que acabaram por matar Matthew Perry. Até agora, esta não se tinha declarado culpada e esperava pelo julgamento, que foi adiado várias vezes e estava previsto começar no próximo mês.

Como revela o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a mulher, de 42 anos, declarou-se culpada de cinco acusações, em Los Angeles, incluindo de distribuição de cetamina que resultou na morte da estrela de 'Friends', em outubro de 2023.

Jasveen Sangha, de dupla nacionalidade americana e britânica, de acordo com a BBC, é uma das cinco pessoas que, segundo as autoridades americanas, forneceram cetamina ao artista. Os restantes quatro outros arguidos no processo, Salvador Plasencia, conhecido como Dr. P., o médico Mark Chavez, o assistente pessoal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa e Erik Fleming também já se tinham declarado culpados.

Na sua acusação, os procuradores federais afirmam que os arguidos se aproveitaram dos "problemas de dependência" de Matthew Perry para lucrarem com ele e "enriquecerem".

Agora, espera-se que Jasveen Sangha compareça ao tribunal federal nas próximas semanas para registar formalmente a sua confissão de culpa - como parte do acordo que fez com as autoridades.

Num comunicado enviado à BBC, o seu advogado disse que a cliente "está a assumir a responsabilidade das suas ações".

Ao todo, Jasveen Sangha pode enfrentar uma pena máxima de 45 anos de prisão, segundo o Departamento de Justiça. Isto porque pode ter uma pena máxima de 20 anos de prisão pela acusação de manutenção de um local dedicado ao tráfico de drogas, uma pena máxima de 10 anos de pisão por cada acusação de venda de cetamina e até 15 anos de prisão pela acusação de distribuição de cetamina que resultou em morte ou lesão grave de Matthew Perry.

Segundo a confissão de culpa, Jasveen Sangha trabalhou com Erik Fleming, de 55 anos, de Hawthorne, para distribuir conscientemente cetamina a Matthew Perry. Em outubro de 2023, Sangha e Fleming venderam ao ator 51 frascos de cetamina, que foram fornecidos a Kenneth Iwamasa, de 60 anos, de Toluca Lake, assistente pessoal de Matthew Perry.

Antes da morte do artista, Kenneth Iwamasa terá injetado repetidamente cetamina a Matthew Perry - que Sangha havia fornecido a Fleming. Especificamente, no dia 28 de outubro de 2023, Kenneth Iwamasa terá injetado a Perry pelo menos três doses da cetamina - fornecida por Sangha -, o que causou a morte do ator.

No mesmo documento pode ler-se que Jasveen Sangha também admitiu que vendeu quatro frascos de cetamina a Cody McLaury em agosto de 2019. Cody McLaury morreu horas depois vítima de overdose de drogas.

Mas não fica por aqui. Jasveen Sangha admitiu ainda que armazenou diversas drogas na sua residência em North Hollywood com intenção de distribuir.

Matthew Perry, estrela de 'Friends', onde interpretava Chandler Bing, recorde-se, foi encontrado já sem vida no jacuzzi de sua casa, em Los Angeles, no dia 28 de outubro de 2023. Tinha 54 anos e morreu vítima de uma overdose acidental de cetamina.

Leia Também: Salma Hayek recorda Matthew Perry no dia em que completaria 56 anos