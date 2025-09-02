O radialista Rodrigo Gomes e a mulher, Lara Franco Gomes, renovaram os votos de casamento na Sardenha. Para conseguir o feito o casal viveu uma enorme aventura, que contou ao detalhe através das redes sociais.

Passados dez anos desde o casamento através do qual oficializaram a relação, Rodrigo e Lara resolveram voltar a receber na igreja a bênção de Deus.

"10 anos. Não sei o que nos fez achar que ia ser fácil, chegar à Sardenha, dia 1 de Setembro, entrar numa capela e renovar os votos do casamento", começou por contar o casal.

"Saímos da praia, à tarde, fomos ao hotel trocar de roupa, apanhar o vestido da Lara e deparámo-nos com um cenário desanimador. As capelas das redondezas estavam todas fechadas. Andámos às voltas de carro e já eram oito da noite quando achámos a Chiesa Della Mercede, em Alghero. Entrei e espreitei para dentro de uma porta ao lado do altar. Apareceu um senhor com uma t-shirt a dizer 'Surfboards' e que me perguntou se estava tudo bem. Eu disse que fazia dez anos de casado, a minha mulher estava no carro e queríamos saber se podíamos estar na igreja a renovar os votos de casamento. A cara dele iluminou-se com um valente sorrisão, estendeu-me a mão para um passou bem, e disse:

- Sou o Padre Pascuale. Vou trocar de roupa e tenho muito gosto em abençoar o vosso casamento.

Fiquei radiante. Por momentos, pensei que a Lara tinha carregado um vestido de noiva desde Lisboa e não íamos arranjar uma igreja", continuou o radialista da RFM, dando conta de todas as peripécias vividas até ao grande momento.

"Claro que podíamos renovar os votos na praia, cheguei até a ponderar o pôr-do-sol na varanda do nosso quarto de hotel que tem uma grande vista. Mas não foi essa a ideia inicial, por isso, apesar de bonito na mesma, iria ter sempre um pequeno travo a derrota.

Mas bom... Fui em passo acelerado dizer à Lara que se podia vestir e fui, claro, pagar o parquímetro.

Os putos estavam meio à toa, mas o Bernardo sabia que a Lara queria que ele a acompanhasse ao altar e, ao Tristão, cabia a função de filmar o momento de modo a podermos preservar esta memória meio surrealista".

Tristão, de dez anos, é fruto do casamento de Rodrigo Gomes e Lara. Já Bernardo nasceu de uma anterior relação da criadora de conteúdo digital.

"É claro que a noiva demorou. Em defesa da Lara, estava a vestir-se no carro. O Senhor Padre, que já devia estar a sair para ir para casa jantar, quando me viu na igreja, disse que esperar pela noiva faz parte e que esperava o tempo que fosse preciso porque era uma alegria poder participar do nosso momento. Palavras dele. Grande fofinho. E assim foi.

A noiva chegou, estava linda. É linda. As peças estavam todas no sítio certo. Trocámos as mesmas alianças de há 10 anos e estamos prontos para mais 100.

Amo-te, Lara Franco Gomes", completou.

Eis abaixo o vídeo que registou o momento:

