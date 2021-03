Cristina Ferreira voltou a abrir a porta de sua casa esta terça-feira, dia 30. Cheia de energia a apresentadora conduziu a segunda emissão do programa 'Cristina ComVida' e recebeu , uma vez mais, convidados de luxo.

Depois do elegante vestido eleito para a estreia, Cristina optou no segundo dia por um estilo mais descontraído.

A apresentadora deixou de lado os saltos altos e apostou nuns ténis brancos que combinou com um macacão da marca Elisabetta Franchi.

Trata-se de uma peça preta com apontamentos brancos, que prova que pode existir elegância mesmo nos looks mais desportivos e descontraídos.

Mas afinal quanto custa esta peça que fez toda a diferença no look de Cristina? No site oficial da marca de luxo, o macacão encontra-se à venda por 451 euros.

Leia Também: "Quero que digam: 'Que hora tão bem passada, queríamos mais'"