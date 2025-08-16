Foi na série juvenil de sucesso 'Morangos com Açúcar', mais precisamente na 7.ª temporada, que Sara Matos conquistou a fama com a interpretação da personagem Margarida, que fazia par romântico com o papel de Lourenço Ortigão, que dava vida a Rui. Isto corria o ano de 2009.

Este foi o seu primeiro projeto televisivo, tendo-se mantido no pequeno ecrã até aos dias de hoje. 'Anjo Meu', 'Belmonte', 'Amor Maior', 'Vidas Opostas', 'Terra Brava', 'Amor Amor', 'Lua de Mel' ou 'Sangue Oculto' foram alguns dos vários outros projetos que se seguiram na televisão.

Mais recentemente, Sara Matos viu estrear o filme 'O Pátio da Saudade', de Leonel Vieira, do qual é protagonista com a personagem Vanessa. Chegou aos cinemas na última quinta-feira, dia 14 de agosto.

Em conversa com o Notícias ao Minuto dias antes da estreia, a atriz destacou que a rodagem do filme foi "muito leve, divertia", no verão do ano passado. "Estava rodeada de humoristas, de atores que fazem comédia espetacularmente bem. Não sou propriamente a personagem que tem de fazer rir, sou o fio condutor", acrescentou.

Além disso, Sara Matos contou que está também prestes a ver estrear uma série na HBO da qual faz parte e tem mais projetos a chegar no início do próximo ano.

No que à vida pessoal diz respeito, a atriz é mãe do pequeno Manuel, que nasceu em setembro de 2021 e é fruto da relação terminada com o também ator Pedro Teixeira.

Sara Matos é hoje a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde partilha algumas recordações da infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Era a minha avó e era bacalhau à brás. E O alimento que não gostava e que agora gosto é beterraba.

Quem era a pessoa que mais admirava?

A minha mãe.

Quais as melhores férias quando era pequenino?

Algarve.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Um dia qualquer das férias.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… Nunca questionaria tanto a minha mãe como o fiz.

Sara Matos© Instagram_saramatosofficial / Getty Images

