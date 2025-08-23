Percebeu logo que a pessoa que hoje está na rubrica 'Quando Era Pequenino' é a atriz Ana Guiomar? Apesar de o grande passo para a fama ter sido a participação na segunda temporada da série de sucesso 'Morangos Com Açúcar', da TVI, entre 2004 e 2006, com o papel de Marta (irmã de Simão, personagem de Pedro Teixeira), este não foi o seu primeiro trabalho em televisão.

Ana Guiomar estreou-se no pequeno ecrã em 'Segredo de Justiça', da RTP1, em 2001. E desde o início dos anos 2000, sobretudo depois de 'Morangos com Açúcar', que nunca mais parou.

São muitos os projetos televisivos que compõe a sua carreira, entre eles 'Tempo de Viver', 'Conta-me como Foi', 'Vila Faia', 'Perfeito Coração', 'Laços de Sangue', 'Dancin' Days', 'Mar Salgado', 'Amor Maior', 'Golpe de Sorte', ou, mais recentemente, 'Festa É Festa'.

Tem também a participação noutros projetos televisivos como no programa 'Congela'. Mas não fica por aqui. Ao longo da carreira também já subiu ao palco várias vezes, e agora está nos cinemas portugueses.

Ana Guiomar integra o elenco do filme 'Pátio da Saudade', de Leonel Vieira, que estreou no dia 14 de agosto. Em conversa com o Fama ao Minuto, a atriz confessou que "gostava de fazer muito mais cinema do que aquilo que faz". Além disso, afirmou que fazer esta longa-metragem "foi mesmo 'cool'. "O Leonel filma muito bem, sabe perfeitamente aquilo que quer, faz a direção de atores também exatamente como quer…"

No que a projetos diz respeito, ainda em conversa com o Fama ao Minuto, a artista contou que está atualmente a gravar uma nova novela com a TVI.

Ana Guiomar é hoje a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde partilha algumas recordações da infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Da minha infância, não é o meu prato favorito de hoje em dia, mas era frango no forno com arroz do mesmo e chouriça em cima. Era feito pela minha avó. As ervilhas, o feijão comecei a valorizar mais.

Quem era a pessoa que mais admirava?

A minha avó, e ainda hoje admiro.

Quais as melhores férias quando era pequenino?

Com o meu pai no Algarve, sempre. Aquela semaninha na Quarteira, Vilamoura... Incrível.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Ao meu primeiro dia de aulas no Externato de Penafirme, que foi quando fiz a minha passagem da infância para a adolescência. Fiz uma birra enorme porque foi o dia em que o meu pai veio à Expo 98 e eu por causa disso não consegui vir. Mas parecia-me tudo tão grande, parecia que estava tudo a abrir, um mundo novo, não ia saber nunca o mapa da escola, pensava que nunca iria encontrar o refeitório sozinha...

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… tinha medo de desportos físicos [arriscados] porque sinto que fiquei muito aquém das minhas possibilidades. Tudo o que é físico eu tenho medo de me magoar e devia ter sido mais arisca.

Ana Guiomar© Instagram_anaguiomar.oficial/

