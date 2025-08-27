Foi através da sua página de Instagram que Pedro Chagas Freitas reagiu ao caso de violência doméstica em Machico, na Madeira, que está a marcar a semana.
Nas redes sociais foi divulgado um vídeo de um homem, de 35 anos, a agredir a mulher, de 34, em frente do filho, de nove. O menino tentou pediu várias vezes ao pai para que parasse. "Pai, não batas, por favor", ouvia-se a criança dizer enquanto chorava.
Pedro Chagas Freitas não ficou indiferente às imagens e fez questão de se manifestar publicamente.
"Protejam este menino, esta família. Dêem-lhes a possibilidade de viver. Dêem-nos a possibilidade de acreditar. A Justiça existe quando a justiça existe. Não conheço nada mais justo do que recuperar o coração desiludido, destroçado, em ruínas, de uma criança. Força, miúdo. Não te conheço e já te adoro", disse o escritor numa publicação que fez na rede social.
De referir que, entretanto, o homem foi detido "pelo crime de violência doméstica". Segundo o comunicado do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira, o homem será presente a juiz esta quarta-feira depois de "interrogatório judicial nos quartos de detenção da PSP".
Sabe-se ainda que o homem desempenha funções de assistente administrativo nos bombeiros de Machico, sendo funcionário da Câmara Municipal. A vítima foi assistida no Centro de Saúde de Machico e encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde foi submetida a uma primeira intervenção cirúrgica. Neste momento, a mulher encontra-se a recuperar em casa de familiares e sob proteção policial.
Rita Ferro Rodrigues, recorde-se, também já reagiu ao vídeo deste caso de violência doméstica. "A dor desta mulher, os gritos do filho menor. Que pavor, meu Deus. Esta besta está identificada, espero que a justiça seja rápida a agir. E que esta mulher e o seu filho possam encontrar a paz e o amor que precisam", comentou numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.
Também a atriz Joana Figueira se manifestou nas redes sociais. "Homens que acham que são homens! Nojo destes m*****", pode ler-se na sua publicação.
Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, foi outra das caras conhecidas que não ficaram caladas, tendo lembrado que já testemunhou episódios de "violência doméstica".
"Era muito recorrente antigamente ver este tipo de situações. Homens que bebiam e praticavam violência contra as mulheres. Eu cresci no meio dessa violência. [...] Ainda bem que existem imagens. Espero que - como mulher e como cidadã - seja feita justiça", disse.
Comentários