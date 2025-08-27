Foi através da sua página de Instagram que Pedro Chagas Freitas reagiu ao caso de violência doméstica em Machico, na Madeira, que está a marcar a semana.

Nas redes sociais foi divulgado um vídeo de um homem, de 35 anos, a agredir a mulher, de 34, em frente do filho, de nove. O menino tentou pediu várias vezes ao pai para que parasse. "Pai, não batas, por favor", ouvia-se a criança dizer enquanto chorava.

Pedro Chagas Freitas não ficou indiferente às imagens e fez questão de se manifestar publicamente.

"Protejam este menino, esta família. Dêem-lhes a possibilidade de viver. Dêem-nos a possibilidade de acreditar. A Justiça existe quando a justiça existe. Não conheço nada mais justo do que recuperar o coração desiludido, destroçado, em ruínas, de uma criança. Força, miúdo. Não te conheço e já te adoro", disse o escritor numa publicação que fez na rede social.

De referir que, entretanto, o homem foi detido "pelo crime de violência doméstica". Segundo o comunicado do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira, o homem será presente a juiz esta quarta-feira depois de "interrogatório judicial nos quartos de detenção da PSP".

Sabe-se ainda que o homem desempenha funções de assistente administrativo nos bombeiros de Machico, sendo funcionário da Câmara Municipal. A vítima foi assistida no Centro de Saúde de Machico e encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde foi submetida a uma primeira intervenção cirúrgica. Neste momento, a mulher encontra-se a recuperar em casa de familiares e sob proteção policial.