Na próxima quarta-feira, 3 de fevereiro, o príncipe Harry vai aparecer em público pela primeira vez em 2022 com a participação numa conferência online sobre saúde mental.

Organizado pela empresa de coaching BetterUp, o evento digital vai contar também com a participação da tenista Serena Williams, noticiou a revista Hello.

O príncipe e a atleta vão partilhar o painel com Alexi Robichaux, CEO da BetterUP, e vão partilhar as suas perspetivas pessoais no âmbito da saúde mental.

