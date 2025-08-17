Antes de casar com o príncipe Alberto do Mónaco, a princesa Charlene era nadadora profissional, tendo chegado a representar a África do Sul nos Jogos Olímpicos.

Ora, desde que se tornou um membro da família real monegasca, Charlene tem usado a sua exposição para alertar para a segurança infantil, defendendo que todas as crianças deveriam ter acesso a aulas de natação.

Numa nova entrevista, a princesa falou da razão "devastadora" pela qual decidiu abraçar esta causa com tanto empenho.

Na conversa, Charlene lembrou a trágica morte de um primo em criança. "O Richard morreu afogado num rio, muito próximo da casa do meu tio", lembrou. "Tinha apenas cinco anos. Foi devastador para toda a família. Penso que esse tipo de dor nunca passa".

Notando que ambientes com água podem ser perigosos, Charlene explicou que "aprender a nadar" é a melhor proteção que uma criança pode ter.

A mulher do príncipe Alberto espera ainda que um dia nadar seja reconhecido com uma aprendizagem básica e direito fundamental, tal como a leitura.

A princesa diz ainda estar preocupada com o número crescente de afogamentos. "O dinheiro nunca deveria ser uma barreira para adquirir um conhecimento fundamental", referiu.

Para além disto, Charlene chamou também atenção para a necessidade de haver mais nadadores salva vidas.

Tendo experenciado um evento tão trágico quando era jovem, a princesa Charlene acredita que "a vigilância ainda é necessária", pois "nenhum lugar é totalmente seguro" quando se trata dos perigos da água. Por outro lado, também está ansiosa para "levar a luta além fronteiras" e espera que, por meio da Fundação Princesa Charlene de Mónaco, possa ajudar a salvar mais vidas.

Gabriella, filha de Charlene, inicia nova fase na sua vida

Para além das causas sociais, a princesa Charlene dedica-se igualmente aos dois filhos gémeos, os príncipes Jacques e Gabriella. Num evento oficial que aconteceu no mês passado, em julho, os súbditos puderam testemunhar o início de uma nova fase na vida de Gabriella, que cresce a olhos vistos.

Para a ocasião, Gabriella, de 10 anos, usou um vestido de Dolce & Gabbana que conjugou com umas sandálias de ráfia e pele da Dior. O visual mostra a transição da jovem princesa para um estilo mais maduro, algo que tem sido percebido nos últimos eventos oficiais em que tem marcado presença.

De maneira a combinar o visual com o da filha, Charlene do Mónaco também elegeu um vestido fluído de padrão floral, perfeito para as tardes mais quentes de verão. Em tons de marfim, o padrão apresentava-se em tons escuros na saia rodada. O vestido é da marca Zimmermann e está à venda por 895 euros.