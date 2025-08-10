A princesa Beatrice não ia chamar-se assim. Esta foi a terceira escolha dos pais, príncipe André e Sarah Ferguson, depois de a rainha Isabel II ter rejeitado a primeira e segunda opção de nome para a neta.

O The Sun noticiou que o príncipe André e Sarah Ferguson queriam inicialmente que a filha mais velha se chamasse Annabel. De acordo com o The Bump, Annabel é um apelido de origem latina que significa 'adorável' e uma escolha popular na Escócia.

Perante tal escolha, a rainha Isabel II manifestou-se contra, justificando que este era um nome "muito yuppie". Assim sendo, a princesa ficou sem nome durante 11 dias.

Ao que se consta, a então rainha também não gostava de Victoria, que era a segunda opções de André e Sarah Ferguson. Mas mais tarde, este tornou-se no segundo nome da filha mais nova dos duques de York, a princesa Eugenie.

O The Sun revela que foi Isabel II quem sugeriu Beatrice como nome para a filha mais velha de André e Sarah Ferguson, isto durante o encontro anual de verão da família real no Castelo de Balmoral, na Escócia.

A escolha do nome Beatrice foi uma surpresa. O Daily Mail relatou que "não foi feita nenhuma aposta no nome de Beatrice nas duas das maiores casas de apostas da época".

Beatrice Elizabeth Mary, conhecida como princesa Beatrice, nasceu no dia 8 de agosto de 1988. O seu nome acabou por homenagear a mãe de Isabel II, rainha Elizabeth, a rainha Mãe.

Beatrice e a avó Isabel II tinham uma grande proximidade. Aliás, quando a princesa se casou em julho de 2020 recorreu à tiara que a avó usou quando deu o nó com o príncipe Philip em 1947.

"A rainha guardou essa tiara especialmente para a Beatrice. Ela foi sempre reservada para ela, pois elas são excecionalmente próximas", contou na altura uma fonte à revista People ao falar da tiara de diamantes Queen Mary, descrevendo a peça como a "mais sentimental emprestada pela rainha" até aquele dia.

A princesa Beatrice, recorde-se, casou-se com Edoardo Mapelli Mozzi e juntos deram as boas-vindas a duas menina, Sienna, que atualmente tem três anos, e Athena, de seis meses.

Edoardo Mapelli Mozzi é ainda pai de Christopher Woolf, tratado carinhosamente como Wolfie, de 9 anos, e é fruto de uma relação anterior.

No dia em que Beatrice completou 37 anos, o marido da princesa recorreu às redes sociais para lhe dedicar uma carinhosa mensagem, na sexta-feira, dia 8 de agosto.