Passou precisamente um mês desde que Preta Gil morreu e a data não ficou esquecida.

Esta quarta-feira, dia 20 de agosto, o pai da cantora, o também artista Gilberto Gil recorreu à sua página de Instagram para assinalar este mês sem a filha.

Junto de uma fotografia antiga de ambos, captada quando Preta Gil ainda era criança, Gilberto Gil escreveu: "Um mês de saudade."

Após a partilha, foram muitas as carinhosas mensagens que lhe fizeram chegar através da caixa de comentários.

Por sua vez, quem também assinalou este dia marcante na mesma rede social foi a grande amiga de Preta Gil e atriz Carolina Dieckmmann.

"Um mês... E o que mais me toca vendo as nossas memórias é que nunca deixamos de fazer planos. Este primeiro vídeo é do fim de março. A gente já sabia que talvez não houvesse tanta energia para ficar de pé num palco, mas tu já cogitavas uma voz e violão. Ali, a gente dizia para a Ivete não se preocupar... é óbvio que todos se preocupavam, mas era tanto amor e cuidado, e isso era tudo o que podia ser feito", começou por dizer Carolina Dieckmmann junto de um conjunto de várias imagens de momentos com Preta Gil.

"Olho para as nossas fotos e não acredito, mas continuo a encontrar-te nos meus sorrisos, mesmo que às vezes ele venha com algumas lágrimas. É também a sorrir que te vejo, escuto a tua gargalhada daqui. No dia do teu aniversário, recebi a visita de uma borboleta dourada... Na hora, eu comecei a gritar o 'nam' e a dizer: 'Olha, é a Preta'. Vejo-te em tudo o que é bonito e alegre. Vejo-te no sol que brilha, no vento que canta, e mais que tudo, quando olho para dentro de mim. Estás aqui. Amo-te, pre. E a saudade é o que mais quero sentir", completou.

Carolina Dieckmann, recorde-se, já recorreu várias vezes ao Instagram para lamentar a partida da amiga Preta Gil. Entre os desabafos, dias depois da morte da cantora, Carolina Dieckmann agradeceu o carinho recebido e lembrou como a amiga a protegia.

"Quero agradecer tanto afeto que tenho recebido", disse. "Desde sempre, ela defendia-me com garras. Ela avisava-me dos perigos. Era a minha equipa. Ela estava sempre, com o seu coração leal e protetor."