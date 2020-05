Sem dúvida que o momento que mais marcou o programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' foi a acesa discussão entre as convidadas Dalila e Cláudia. Tentando acalmar os ânimos e percebendo o sucedido, João Paliotes decidiu falar com as duas.

Ora, no momento em que conversa com Dalila, com quem já se envolveu, o agricultor refere: "Não sei o que é que hei-de pensar. Eu não estou chateado com nenhuma, só queria saber o que realmente se tinha passado".

Posteriormente, já afastado da convidada, confessou frente às câmaras: "Estava a ficar com uma grande pressão, a tentar resolver, mas sem saber como. Estava com nervos e tive de explodir ali um bocado".

Veja o momento.

