As atitudes de Teresa com os restantes concorrentes de 'Big Brother' voltaram a ser tema de destaque no 'Extra'. Na noite desta quarta-feira, dia 15, a emissão iniciou-se com uma análise às críticas constantes que a antiga cabeleireira faz aos colegas - algo que Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', afirma não tolerar.

"A única coisa que pode justificar isto é que está em missão. Ela é contratada pelo 'Big Brother'. Quando acontece alguma coisa, vai cinco minutos antes ao confessionário e dizem-lhe: 'Agora vais lá lixar isto tudo, dizes que é uma porcaria'. Só pode", brincou.

E frisou, por fim: "Está constantemente neste registo: É tudo mau, tudo chato, ela não faria assim, faria de outra maneira. Ela nunca tem uma coisa simpática para dizer. Até pode dizer: 'Hoje estás bem, mas já te vi mais magra'. Nunca há nada inocente. Deve ser muito cansativo lidar [com ela]".

