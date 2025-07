O comediante Pete Davidson e a namorada, Elsie Hewitt, estão à espera do primeiro filho em comum depois de terem começado a relação em março. O artista não podia estar mais feliz nesta nova fase da sua vida, pois a paternidade era um sonho antigo.

Pete Davidson está prestes a construir família ao lado da namorada Elsie Hewitt, como foi anunciado esta semana na imprensa internacional. O comediante, de 31 anos, prepara-se para ser pai do primeiro filho, fruto da relação com Elsie Hewitt, de 29 anos, e não podia estar mais feliz por concretizar este sonho antigo. "Ambos são pessoas muito carinhosas e estão muito, muito felizes juntos e por estarem a construir uma família", contou uma fonte em conversa com a revista People. "Eles têm partilhado isso em privado com os entes queridos, e é um momento muito doce depois de tudo o que o Pete superou. Ele está tão entusiasmado. Sempre quis ser pai", destacou ainda a mesma fonte. A revista falou com uma segunda fonte que realçou: "O Pete e a Elsie estão felizes e mal podem esperar para ter o bebé nos braços. Ele cresceu bastante e está muito entusiasmado com este próximo capítulo como pai. Neste momento está mais consciente sobre quem deixa entrar na sua vida, e com a Elsie nunca se tratou de manchetes ou holofotes, e é exatamente disso que ele precisa." O anúncio da gravidez da namorada de Pete foi partilhado em primeira mão pelo TMZ, na quarta-feira, dia 16 de julho. Tais informações foram depois confirmadas pela People.

Pete Davidson e Elsie Hewitt começaram a namorar cerca de oito meses depois de o comediante se ter separado da atriz Madelyn Cline, de 'Outer Banks'. Por sua vez, Elsie Hewitt esteve recentemente relacionada (romanticamente) ao ator Jason Sudeikis, de acordo com o Page Six.

Em 2022, quando conversou com Kevin Hart no talk show 'Hart to Heart', Pete Davidson já tinha partilhado o desejo de construir uma família. "O que mais quero, desde sempre, e que ainda não consegui realizar, é ter um filho", contou, afirmando que ser pai é o seu "sonho".

"É nisso que me estou a preparar neste momento: tentar ser uma boa pessoa, desenvolver-me e melhorar-me, para que quando isso acontecer seja mais fácil", acrescentou na altura.

Um sonho que está prestes a tornar-se realidade ao lado da companheira Elsie Hewitt, com quem começou a namorar em março.

