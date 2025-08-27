Catarina Moreira tem recebido vários comentários sobre o seu peito e decidiu fazer uma publicação no Instagram sobre o tema.

Ao mostrar uma fotografia em que aparece em frente ao espelho de leggings e sutiã desportivo, a locutora da RFM explicou que espera que algum "homem pense duas vezes antes de comentar o corpo de uma mulher".

"Recebo, várias vezes, comentários aqui no Instagram sobre o facto de ter o peito pequeno. E, apesar de esse tema já estar resolvido na minha cabeça — e de, felizmente, já não ser uma insegurança minha — há muitas mulheres que ainda sofrem com este tipo de 'piadas'. Sei que esta publicação não vai resolver o problema, mas, se fizer com que um homem (porque são quase sempre homens) pense duas vezes antes de comentar o corpo de uma mulher, já valeu a pena", escreveu.

À acompanhar a publicação estão ainda dois exemplos de comentários que recebe sobre o peito. "À frente sai ao pai", disse um internauta. "Esqueceste-te de colocar no peito algo para os aumentar e te sentires mais sexy", escreve outro.

Após a partilha, Catarina Moreira, natural de Guimarães, recebeu várias mensagens de apoio através da caixa de comentários.

"És linda", reagiu Mel Jordão. "Há homens que se esforçam mesmo para gostar de mulheres", disse Sara Sousa Pinto. "Que infelicidade de comentários", escreveu Rodrigo Gomes.

Na caixa de comentários, Catarina Moreira acrescentou: "Um destes comentários foi feito hoje. O outro estava guardado nas capturas de ecrã porque o tinha enviado a alguém (precisamente para me queixar deste tipo de comentários). Acreditem que recebo muitos mais, mas normalmente apago-os."

