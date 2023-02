Paul Mescal recordou um episódio caricato que viveu com uma fã no lado de fora do Almeida Theatre, em Londres, onde tinha estado com a peça 'A Streetcar Named Desire'.

O ator diz que foi apalpado depois de ter cedido ao pedido para tirar uma fotografia.

"Enquanto posávamos, ela colocou a mão no meu rabo", contou à ES Magazine. "Pensei que tinha sido acidentalmente, por isso meio que [me afastei]. Mas a mão segui-me. Lembro-me de ficar tenso e sentir-me furioso", relatou.

Questionado sobre como reagiu, detalhou: "Virei-me para ela e perguntei o que estava a fazer? E disse para tirar a mão do meu rabo".

Um momento "desconfortável" que não foi, de todo, "bom". "Foi nojento, assustador", confessou.

O ator acrescentou que, até agora, 97% da fama tem sido algo positivo, mas não deixa de lidar com situações como esta.