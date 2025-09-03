O pintor espanhol Alberto Rubio resolveu fazer retratos dos reis de Espanha, Felipe e Letizia. Os seus trabalhos foram apresentados à revista Vanitatis e representam algo inédito: é a primeira vez que o casal aparece lado a lado numa obra deste género.

O artista revelou à publicação que se inspirou na pintura cortesã do século XVII, com traços mais clássicos e um género muito usado no período do Renascimento.

Os detalhes da pintura de Felipe VI e Letizia

Na pintura, o rei de Espanha aparece com um fato de gala. Por outro lado, Letizia usa o vestido e a tiara que escolheu para uma visita de estado aos Países Baixos (em abril de 2024).

Para compor o seu trabalho, Rubio garante que não usou uma fotografia específica mas que as várias visitas que fez ao Museu do Prado e ao Palácio Real o ajudaram neste processo critativo.

"Ver aquelas pinturas imponentes levou-me a tentar. Recentemente, deixei o meu trabalho na Fundação La Caixa, onde era gestor cultural e, com mais tempo livre, decidi aventurar-me neste trabalho. Agora tenho uma técnica mais refinada e um realismo mais polido", referiu o pintor à publicação.

No momento este quadro está no seu ateliê em Sevilha mas o artista avançou que já fez questão de contactar o Palácio da Zarzuela através de uma carta onde enviou também as fotografias do retrato, aguardando resposta.

As reações à pintura de Alberto Rubio nas redes sociais

A revista Vanitatis partilhou as imagens na página de Instagram e as reações não se fizeram esperar. Há quem aplauda o trabalho do jovem artista e quem não tenha apreciado assim tanto.

"Ela parece mais a Rania da Jordânia"; "Isto faz-me lembrar as pinturas que colocam nas salas dos filmes de terror"; "Parecem personagens do 'Shrek'"; "O rei ficou sem volume na cabeça"; "Acertou no rei mas na rainha não", "O rei com a cabeça encolhida e a rainha com 15 quilos a mais. Fora isso, aceitável"; "Parece que foi feito com uma aplicação de Inteligência Artificial" e ainda "É a Letizia ou a Lana del Rey?", questionou outra internauta.

"Maravilhosa obra"; Está incrível"; "Que maravilha" e ainda "Fabuloso, bom trabalho", referiram ainda os apreciadores do trabalho do artista de Sevilha.