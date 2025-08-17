Dia de festa para Robert De Niro! O icónico ator de Hollywood completa este domingo, dia 17 de agosto, 82 anos de vida.

A propósito da data destacamos 10 factos fascinantes sobre o artista.

1. O primeiro papel Robert De Niro foi em 'O Feiticeiro de Oz'

O 'bichinho' da representação manifestou-se no ator desde muito cedo. O seu primeiro papel foi numa peça de teatro de 'O Feiticeiro de Oz'. Na altura tinha apenas 10 anos.

© Getty Images

2. Robert De Niro desistiu da escola para apostar na representação



© Getty Images

A mãe de Niro - Virginia Admiral - era uma reconhecida pintora, cujas obras estavam expostas na Peggy Guggenheim Collection. Já o pai, Robert De Niro, Sr., era um célebre pintor expressionista. Tendo isto em conta, não admira que Robert De Niro tenha também seguido o mundo das artes.

Depois de ter tido várias experiências no teatro ao longo da sua juventude, o artista desistiu da escola (convencional) para se tornar ator.

3. Robert De Niro tem dupla nacionalidade: norte-americana e italiana



© Getty Images

De Niro é norte-americano e, desde 2004, italiano. O país concedeu-lhe a nacionalidade como reconhecimento pela sua carreira.

4. Robert De Niro engordou 27 quilos para 'O Touro Enraivecido' ('Raging Bull')



© Getty Images

Para um dos seus papéis mais reconhecidos, o de Jake LaMotta no filme 'O Touro Enraivecido' ('Raging Bull'), o ator teve de se submeter a uma intensa preparação. Para além disso engordou 27 quilos, chegando mesmo a assustar o realizador Martin Scorsese.

5. Robert De Niro e Marlon Brando ganharam um Óscar pela mesma personagem

© Getty Images

Em 1975, De Niro ganhou o seu primeiro Óscar pelo filme 'The Godfather: Part II', ao dar vida à versão mais jovem de Vito Corleone. Também Marlon Brando levou a estatueta para casa pelo mesmo papel.

Foram precisos 45 anos para que outros dois atores conseguissem o mesmo feito. Falamos de Joaquin Phoenix, que em 2020 conseguiu um Óscar pela interpretação de 'Joker'. A personagem também valeu a distinção póstuma a Heath Ledger.

6. Robert De Niro conduziu um táxi para se preparar para 'Taxi Driver'



© Getty Images

De maneira a preparar-se para o seu papel no filme 'Taxi Driver', De Niro tirou a licença para poder conduzir um táxi e passou várias semanas a conduzir por Nova Iorque.

7. Óscares adiados? Não há problema!

© Getty Images

A 53.º cerimónia dos Óscares foi adiada um dia devido à tentativa de assassinato do presidente Ronald Reagan. Ainda assim, o ator levou para casa a estatueta pela interpretação Jake LaMotta em 'Raging Bull'.

8. Robert De Niro lançou o Tribeca Film Festival após o 11 de Setembro



© Getty Images

A produtora Jane Rosenthal, o filantropo Craig M. Hatkoff e De Niro criaram o Tribeca Film Festival em 2001 como forma de dar espaço ao cinema independente, numa esperança de revitalização da economia em 'Manhattan' após os atentados do 11 de Setembro.

9. Robert De Niro foi interrogado pela polícia francesa devido a um círculo de prostituição



© Getty Images

Um dos momentos mais caricatos na vida de Robert De Niro aconteceu em 1998, depois do seu nome se ver envolvido numa investigação sobre um circulo de prostituição em Paris.

Em 1998, o ator teve de responder a um longo interrogatório com dezenas de paparazzi à espera na porta. "Não volto a França. Vou avisar os meus amigos", chegou a diz ao jornal Le Monde, visivelmente irritado.

10. Robert De Niro apaixonou-se pelos gatos do filme 'Um Sogro do Pior'



© Getty Images

Robert De Niro ficou encantado por dois gatos do filme 'Um Sogro do Pior', comédia romântica de 2000.

