Melissa Ann McCarthy está de parabéns! A atriz completa esta terça-feira 55 anos de idade. A artista nasceu a 26 de agosto de 1970 em Plainfield, uma aldeia no estado do Illinois, nos Estados Unidos da América.

A sua infância foi toda passada na quinta da família e começou a sua carreira no mundo do entretenimento na área do stand-up.

A primeira vez que apareceu na televisão foi na série de comédia 'Jenny' da NBC, ao lado da sua prima Jenny McCarthy.

No grande ecrã estreou-se em 1999 com o filme 'Go - A Vida Começa às 3 da Manhã'. Posteriormente participou em 'Quem Não Matou Mona?', 'Nunca É Tarde' e 'Anjos da Charlie'.

Entrou também na série de grande sucesso 'Gilmore Girls' onde interpretou o papel da melhor amiga e sócia de negócios da protagonista Lorelai Gilmore.

Em 2011 fez o papel de Megan no filme 'A Melhor Despedida de Solteira' que lhe garantiu várias nomeações para diversos prémios como: Óscar de melhor atriz secundária, o BAFTA de melhor atriz secundária, Critics' Choice Movie Award de melhor atriz secundária, Critics' Choice Movie Award de Melhor Elenco, SAG Award de melhor atriz secundária e ainda o SAG Award de Melhor Elenco em Cinema.

'A Chefe', 'Life Of The Party', 'Memórias de uma Falsificadora Literária' (que também lhe deu várias nomeações para diversos prémios) e 'The Kitchen' foram ainda outros filmes em que entrou.

E que prémios ganhou Melissa McCarthy?

A atriz venceu um Emmy de melhor atriz pela série de comédia 'Mike & Molly: Um Casal de Peso' e ainda pelo 'Saturday Night Live' onde ganhou o prémio de melhor atriz convidada em série de comédia.

A vida pessoal de Melissa McCarthy

Melissa McCarthy é casada com o ator Ben Falcone desde 2005. A artista tem duas filhas: Vivian, que nasceu em 2007 e Georgette que nasceu em 2010. Este ano, a 8 de outubro, o casal completa vinte anos de casamento. No aniversário do ano passado, Melissa fez questão de dedicar umas palavras ao companheiro de uma vida:

"Há 19 anos, tornei-me a miúda mais sortuda do mundo. Estou grata todos os dias por me ter casado com o meu melhor amigo e companheiro de perucas", escreveu a atriz numa publicação no Instagram.