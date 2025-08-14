Um vídeo de pancadaria no restaurante JNcQUOI Avenida, em Lisboa, tornou-se o assunto do momento nas redes sociais. As imagens mostram duas mulheres entre puxões de cabelo, chapadas e pontapés, tornando-se ainda mais badaladas desde que chegou a público que há famosos entre os envolvidos.

Uma das mulheres que surge nesta rixa é Neurite Mendes, apresentadora angolana, casada com um empresário igualmente famoso no país, influente e parte da elite de Angola - Wilson Ganga, filho do presidente do conselho de administração da empresa estatal de produção de diamantes Endiama.

Identificados os envolvidos, não tardou até que o vídeo e o acontecimento polémico chegasse aos sites, jornais e revistas angolanas, que rapidamente adiantaram desenvolvimentos sobre o caso.

Cena de pancadaria envolve flagrante do marido com a amante

A rixa no restaurante de elite de Paula Amorim e Miguel Guedes de Sousa aconteceu ao final da tarde da última sexta-feira, 8 de agosto. Neurite Mendes entrou no local e alegadamente, de acordo com o jornal digital Imparcial Press, apanhou o marido em flagrante com a amante no Delibar do JNcQUOI.

Acompanhada pela irmã, a apresentadora entrou bar adentro e dirigiu-se à alegada amante do marido. A discussão acesa, pautada por supostas provocações, rapidamente descambou e culminou na cena de pancadaria que mostram as imagens de videovigilância, que circulam na internet - e que pode ver mais abaixo.

Ainda de acordo com a imprensa angolana, Neurite e o marido estavam de férias em Portugal e desconfianças relativas a possíveis traições levaram-na a segui-lo com recurso a GPS.

Onde estava Wilson Ganga enquanto a mulher e amante se esbofeteavam? Há quem diga que o empresário fugiu do local, deixando a mulher sozinha e alegadamente em desvantagem perante a rival - que estava acompanhada de um grupo de amigas.

Até ao momento Neurite, eleita Miss África em 2016, ainda não se pronunciou publicamente sobre o sucedido. O Fama ao Minuto entrou em contacto com a celebridade angolana para apurar mais detalhes sobre o que terá realmente acontecido, porém não obtivemos resposta até ao momento.

Importa referir que as duas mulheres foram, segundo o Correio da Manhã, expulsas do local devido ao descontrolo apresentado perante a situação.

Os responsáveis pelo espaço, que pertence à Amorim Luxury, tornaram público um comunicado, citado pela revista Flash, através do qual dão conta de que terá sido aberta uma investigação para apurar a razão pela qual as imagens de videovigilância do restaurante foram divulgadas e chegaram às redes sociais.

Eis abaixo as imagens do momento: