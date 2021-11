Marília Mendonça continua a ser muito recordada nas redes sociais e um clube de fãs decidiu recuperar uma mensagem que a cantora dedicou ao pai do filho, Murilo Huff. Palavras que não passaram despercebidas ao também cantor.

"'Estou afim de ficar contigo mais uns 200 anos'. Tenho um filho do homem mais dedicado do mundo, que consegue dividir-se perfeitamente, sem ter que deixar nenhum dos lados de lado. Como não estar apaixonada?", escreveu Marília no Twitter em 2019.

"Que coisa linda. Não era muito de Twitter, nunca tinha lido isto", reagiu Murilo Huff.

De acordo com a revista Quem, Murilo e Marília namoraram durante cerca de dois anos, relação que terminou em setembro. Ambos são pais de Léo, de 1 anos e 11 meses.

A revista destaca ainda que o cantor e a mãe de Marília, Ruth Moreira, fizeram um acordo e vão ter a guarda partilhada do menino.

