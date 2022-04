Nicole Kidman e o marido, Keith Urban, surgiram bastante cúmplices na antestreia do drama histórico 'The Northman' no TCL Chinese Theatre em Hollywood, esta segunda-feira (18 de abril).

A artista, de 54 anos, marcou a diferença com um vestido arriscado que não é para todos os gostos. Trata-se de uma criação da Prada em tons de verde lima e com aplicações de plumas cor de rosa nos ombros.

Kidman terminou o modelito com uma clutch prata e umas sandálias pretas.

