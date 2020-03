No dia 9 de dezembro do ano passado, Liliana Filipa foi mãe pela segunda vez, fruto do seu relacionamento com Daniel Gregório.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' recuperou rapidamente a sua forma física e a verdade é que nunca perdeu a beleza.

Na sua conta de Instagram, Liliana continua a partilhar os seus visuais com os seguidores e, por isso, decidimos reunir aqueles desde o nascimento do pequeno Santi Marcel.

Recorde-se que o casal tem mais uma filha: a pequena Ariel.

