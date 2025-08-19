Offset conversou com a Associated Press e revelou que o tema 'Move On', que encerra o próximo álbum, KIARI, é sobre a separação de Cardi B.

"É sobre seguir em frente, em paz. É essa a mensagem", começou por explicar o rapper. "É tudo amor e paz. Terminei o álbum assim, só para encerrar aquele capítulo, porque é hora de seguir em frente - acabou e está resolvido", acrescentou.

"Foi ótimo enquanto durou. Este não deveria mais ser um assunto para nenhum de nós. É um livro que está fechado", partilhou ainda o artista.

De referir que o álbum KIARI será lançado na sexta-feira, dia 22 de agosto.

A relação de Offset e Cardi B

Offset, recorde-se, casou-se com Cardi B em 2017. O casal esteve para se divorciar em 2020, mas reconciliou-se e deu uma nova oportunidade ao amor. No entanto, entre altos e baixos, a separação foi inevitável e Cardi B pediu o divórcio ao rapper pela segunda vez em julho de 2024. Juntos são pais de três crianças: Kulture Kiari, de sete anos, Wave Set, de três, e Blossom, de 11 meses.

Cardi B seguiu com a sua vida amorosa?

Este ano, a rapper deu a entender que tinha seguido em frente com a sua vida amorosa.

No dia 1 de junho, Cardi B publicou no Instagram uma fotografia em que se mostrava com Stefon Diggs enquanto estavam deitados num iate. Uma imagem comprometedora que foi recebida como um oficializar do romance. No entanto, a publicação já não se encontra disponível na rede social.

Ainda assim, na altura a People divulgou a referida imagem de Cardi B e Stefon Diggs e voltamos a destacá-la abaixo. Veja ou recorde:

Publicação de Cardi B - Cardi B e Stefon Diggs © Cardi B/Instagram

Embora tenha sido a primeira vez que Cardi B se mostrou com Stefon Diggs no Instagram, não foi a primeira vez que foram vistos juntos. Isso aconteceu em fevereiro, quando foram 'apanhados' em Nova Iorque e Miami, segundo o TMZ.

Mais tarde, em maio, ambos surgiram sentados nas bancadas de um jogo dos New York Knicks. Aliás, foram vistos a entrarem de mãos dadas no Madison Square Garden.

Cardi B e Stefon Diggs© Getty Images

Cardi B e Stefon Diggs© Getty Images

