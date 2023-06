Mafalda Castro continua a fazer companhia aos telespectadores da TVI no final das tardes. A apresentadora foi escolhida para ser a anfitriã do programa 'Diário' de 'Casamento Marcado', o novo formato do canal que estreou no passado fim de semana.

A comunicadora brilhou com um vestido cor de rosa, de só uma manga, do Atelier Fusion.

A peça, que também existe em cru, custa 380 euros.

Veja o visual:

