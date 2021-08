Atualmente de férias, Júlia Pinheiro tem aproveitado para recarregar baterias e ocupar os seus dias com as coisas de que mais gosta. Entre as mais diversas atividades inclui-se a leitura, culinária, e claro, as idas à praia.

Foi precisamente num cenário destes que a comunicadora posou, partilhando posteriormente uma fotografia na sua conta de Instagram.

Na mesma aparece com um vestido branco, muitíssimo descontraído, ideal para os dias de mais calor.

"Mulher de branco, num balcão branco e mar azul ao fundo. Dia magnífico", escreveu na legenda da publicação.

