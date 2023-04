Ângelo Dala quis viver uma personagem dentro da casa de 'O Triângulo', mas os espectadores não gostaram do 'filme' que viram.

Desde o início do jogo, Ângelo quis ser o protagonista mas, com o tempo, tornou-se no vilão desta história. Foi a votos e não resistiu, abandonando o jogo com o sentimento de que tinha muito mais para dar.

Em conversa com os jornalistas, Ângelo assume que se sente, de certa forma, usado pela TVI, até porque nem todas as suas facetas ficaram evidentes nas imagens transmitidas.

"O que passou foi o melhor para o programa, não o melhor para o Ângelo, isso não gostei", fez notar, ainda que admita que queria provocar reações.

Questionado sobre a sua motivação para a entrada no programa, Ângelo explicou que pretendia mostrar um lado "divertido e brincalhão" e que se inspirou em vários influenciadores digitais que segue nas redes sociais, cujas brincadeiras queria repetir.

Acusado de ser homofóbico - dentro e fora da casa - o ex-concorrente angolano garante que não o é e diz mesmo que essas são palavras que o deixam magoado.

