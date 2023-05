Foi num novo direto que fez no Instagram que Leonor Poeiras falou novamente sobre o fim do seu trabalho na TVI, tendo acabado também por comentar a saída de Judite de Sousa da CNN Portugal no ano passado.

"O que aconteceu à Judite quase que me faz chorar. É que veio exatamente da mesma pessoa que me despediu a mim. É vergonhoso", começou por manifestar a antiga apresentadora da TVI, esta quarta-feira, dia 3 de maio.

"Qual é a vontade que tenho de voltar à televisão quando as pessoas que lá estão, os diretores que lá estão a mandar, são... nem vou adjetivar. Alguma vez eu quero trabalhar para aquele homem?", acrescentou depois, sem comentar mais o assunto.

De recordar que Leonor disse ainda que decidiu vender o seu monte alentejano para conseguir continuar a lutar na justiça perante a sua saída da TVI.

