'O Match Perfeito', de Celine Song, tornou-se num dos filmes "favoritos" de Nuno Markl deste 2025, como o próprio fez questão de comentar numa publicação que fez na sua página de Instagram.

Ao falar sobre esta longa-metragem, cuja data de lançamento foi em junho e que tem no elenco Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans, Nuno Markl teceu elogios. Mas Iva Domingues não concordou.

"Celine Song fez um dos meus filmes favoritos de 2023, 'Past Lives' (até tenho o livrão do argumento, da A24!) e fez um dos meus favoritos de 2025, este 'Materialists'", começou por escrever Markl.

"É interessante como a distribuição do filme em Portugal lhe deu um título tão menos cruel e tão mais enganador e limpinho - 'O Match Perfeito' - possivelmente para tentar convencer os espectadores que este filme é o que aparenta ser à superfície: uma comédia romântica cintilante com um trio de estrelas lindas. É uma armadilha, e digo isto como o maior dos elogios", destacou de seguida.

"Celine Song reinventa a 'romcom' começando com uma premissa que soa a champanhe leve - uma profissional do matchmaking que vive para o seu trabalho apaixona-se por um potencial cliente? - mas depressa a desconstrói para dissecar com detalhe e complexidade o absoluto, maravilhoso, perturbador e por vezes perigoso caos do dating, das neuróticas e impossíveis expectativas sobre um outro quase sempre fictício, e a clareza simples e desarmante do amor em estado puro", comentou.

"'Materialists' é espirituoso até ao momento em que nos dá um banho frio de realidade que costuma estar arredado das normais comédias românticas de estúdio. Não há uma personagem perfeita e imaculada; podemos ser mais feios ou mais bonitos, mas andamos todos meio perdidos até nos encontrarmos e encontrarmos quem queira perder-se de mão dada connosco", argumentou.

"Tal como 'Past Lives' é um filme que encontra o amor e a ternura pelo caminho mais sinuoso. Celine Song escreve e realiza bem demais e saca humanidade pura ao seu triângulo de actores. Adorei isto, e adorei ver isto com a minha namorada", confessou.

"Um date movie não tem de ser só fofinho: pode e deve ter arestas, é muito mais interessante assim. O único problema de 'Materialists' é como saímos deste filme para uma comédia romântica que seja menos do que isto…", escreveu, por fim.

Na caixa de comentários foram várias as opiniões sobre o filme, destacando-se a reação da apresentadora Iva Domingues que discordou da visão de Nuno Markl.

"Olha, desta vez não concordamos amigo Nuno Markl. Achei fraquinho… e muito previsível", disse Iva Domingues.

Por sua vez, Bárbara Tinoco fez questão de comentar: "Confio mais no Nuno Markl que no IMDB."

Leia Também: Nuno Markl elogia equipa de restaurante indiano que tem apoiado bombeiros