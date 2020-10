O casamento de Catarina Gouveia com Pedro Melo Guerra, que decorreu no passado sábado, dia 10, continua a ser um dos temas do momento no mundo dos famosos. A festa foi digna de conto de fadas e não faltaram caras conhecidas entre os convidados.

Além de Mariana Monteiro, também Helena Costa assistiu ao enlace na primeira fila.

Esta quarta-feira, 14 de outubro, a atriz resolveu partilhar com os seguidores do Instagram o look escolhido para a ocasião.

Tal como pode ver nas imagens que encontra na galeria, Helena brilhou, efetivamente, com um vestido comprido e cintilante com padrão de riscas pretas e verdes.

