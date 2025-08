Zé Lopes marcou presença esta quarta-feira, 6 de agosto, no programa 'Dois às 10', da TVI. O apresentador esteve no formato matutino para ao lado de Merche Romero falar sobre o programa que apresenta ao lado da amiga, o 'Bom Dia Alegria' - do canal V+ Fama.

O dia em que achou que ia ser despedido da TVI

Merche Romero confessou em direto que quando lhe falaram na possibilidade de apresentar um programa ao lado de Zé Lopes, disse imediatamente que apenas faria sentido se assim fosse. A opinião da apresentadora foi levada em conta e pouco depois o até então comentador da TVI recebeu uma chamada inesperada.

"Sou chamado para ir a uma reunião com Hugo Andrade e Ana Rita Clara. Na altura eu confesso-te, Cláudio, achei que era para me mandarem embora, porque eu tinha recusado fazer o reality show. Tinha dito, olhem, eu agora no verão não quero fazer, quero mesmo fazer um período de pausa", recordou.

Aos 27 anos, Zé Lopes concretizou o sonho e tornou-se apresentador de um programa de daytime.

O agradecimento especial a Cláudio Ramos

Zé Lopes aproveitou ainda a passagem pelo 'Dois às 10' para fazer em direto um agradecimento e reconhecimento especial a Cláudio Ramos, que tem tido na sua vida profissional um papel de grande importância.

"Tenho de te dizer que tu foste para mim a maior surpresa do meio televisivo, mesmo. A Merche é uma amiga, tu foste uma surpresa porque eu não esperava que tu fosses a pessoa que tu és.

Tu tens sido o colega mais generoso que eu tenho, de todos, tenho mesmo de o dizer porque sinto necessidade de o fazer.

Há pouco tempo eu recebi um convite e tu sabes do que é que estou a falar, foste a primeira pessoa a quem liguei. Deste-me os melhores conselhos em relação a esse convite", desvendou, sem revelar a que convite se referia.

"Quando estreou foi o 'Bom Dia Alegria', tu vias todos os primeiros programas e mandavas-me um áudio a dizer o que é que achavas, o que é que eu podia melhorar, o que não podia. Tu não tinhas necessidade de o fazer. Acho que, às vezes, tu és incompreendido porque faltam pessoas que digam aquilo que tu és e tu és genuinamente boa pessoa. Eu sou-te muito grato e tenho de o dizer em direto", referiu, deixando Cláudio Ramos lisonjeado com tamanhos elogios.

Prevendo críticas ao seu testemunho, o apresentador fez ainda questão de deixar claro: "Podem escrever que sou graxista, o Cláudio não é diretor, não me vai dar nada".

Cláudio Ramos, por seu turno, comentou as palavras do colega lembrando que inicialmente não se compatibilizou com a personalidade de Zé Lopes mas conseguiu depois reconhecer-lhe talento e bondade.

"Muitas pessoas olharam para ti de lado [no início da tua carreira] e eu fui uma delas. Mas agora gosto dele", completou.

Eis abaixo o momento em que Zé Lopes surpreendeu Cláudio Ramos com as suas sentidas palavras:

