Messi e Antonela Roccuzzo são o verdadeiro significado de 'casal sensação'. Se o craque argentino foi até à gala dos prémios The Best para ser distinguido - pela oitava vez - como o melhor jogador do mundo, Antonela foi acompanhar o marido e fê-lo em grande.

O casal apresentou-se totalmente de preto, embora Antonela tenha completado o look com um acessório que já foi elogiado em todo o mundo.

Em causa está a mala Dolce Box, da marca Dolce & Gabbana, que custa 4.950 euros.

A peça é feita de resina pintada à mão e tem uma alça superior, conforme pode ver aqui.

Veja na galeria as imagens do look de Antonela Roccuzzo.