Lembra-se de Solange Tavares e Nelson Fernandes? Foram concorrentes de edições diferentes do 'Big Brother', nunca se cruzaram dentro dos reality shows da TVI, mas conheceram-se longe do pequeno ecrã e apaixonaram-se quase à primeira vista.

O namoro foi assumido recentemente nas redes sociais e oficializado na quarta-feira, 13 de agosto, com o casal a marcar presença no programa 'Dois às 10' para contar tudo sobre o início da relação.

Solange, que entrou no 'Big Brother 2025', recebeu uma mensagem de Nelson, que fez parte do 'Big Brother 2024', depois de ter sido expulsa do programa. Este foi o primeiro contacto entre ambos.

Foram trocando mensagens até ao dia em que o personal trainer, depois de ser "desafiado" pela cabeleireira açoriana, resolveu convidá-la para jantar.

A química entre ambos deixou-os rendidos e cinco dias depois deste jantar surgiu o pedido de namoro, durante um passeio de barco no Gerês.

"Pedi em namoro e nem sequer nos tínhamos envolvido ainda", confessou Nélson.

"Foi o que senti naquele momento. Senti é esta pessoa que quero do meu lado, é esta pessoa que eu quero no futuro, é esta pessoa que realmente me completa, me dá aquele abraço que eu precisava", acrescentou, sem conseguir esconder o brilho no olhar.

"Foi muito estranho e ainda bem que aconteceu", notou Solange Tavares, que ficou estupefacta com todos os pontos em comum que descobriu ter com o agora namorado.

Ainda que a relação seja recente, o casal já deu um enorme passo com vista ao futuro. Solange e Nelson vivem juntos há um mês.

A cabeleireira já pertence à família do companheiro e até agora tudo corre pelo melhor. "Temo-nos dado super bem e cada vez melhor", assegurou o preparador físico.

"Sentimo-nos verdadeiramente abraçados por tanto amor"

Após a passagem pelo 'Dois às 10', da TVI, Solange Tavares e Nelson Fernandes partilharam nas redes sociais uma mensagem através da qual agradecem o carinho e apoio que tem vindo a receber.

Eis abaixo as palavras do casal:

"Hoje vivemos um momento muito especial! Tivemos a oportunidade de ir ao programa 'Dois às 10' para partilhar a nossa história de amor. Foi um privilégio poder contar um bocadinho de nós e mostrar que o amor verdadeiro existe - e que começa muitas vezes onde menos se espera.

Queremos agradecer de coração ao programa pelo convite e por nos receberem com tanto carinho. E um obrigada gigante a todas as pessoas que nos têm apoiado, enviado mensagens bonitas e acompanhado este caminho connosco. Sentimo-nos verdadeiramente abraçados por tanto amor.

Que nunca nos falte coragem para amar e gratidão por quem caminha ao nosso lado.

Com amor".

Veja ainda na galeria as melhores fotografias do novo casal sensação de ex-concorrentes do 'Big Brother'.