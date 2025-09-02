Júlia Palha está noiva de Frederico Porem Murta desde maio deste ano, tal como anunciou aos seguidores do Instagram . E parece que os preparativos para a boda já começaram.

A atriz da SIC juntou as melhores amigas para um passeio de barco no rio Tejo. Esta tarde foi repleta de diversão, muitos brindes e momentos de emoção, tal como a artista fez questão de mostrar aos fãs.

"Elas disseram SIM", escreveu Júlia na legenda da partilha que dá a entender que convidou as pessoas mais próximas para serem suas madrinhas de casamento.

As amigas da atriz fizeram questão de comentar. "Casamento do século"; "Tantas madrinhas queridas"; "Que privilégio" e ainda "Só disse que sim porque sei que é o amor da tua vida", é possível ler na publicação.

Júlia Palha - O Pedido de Casamento

Júlia Palha estava com o noivo, Frederico Porem Murta, e uns amigos em Jerez de la Frontera, Espanha, quando foi surpreendida com o pedido de casamento.

"Ele nunca me diz que não, então decidi não lhe fazer a desfeita", escreveu ao anunciar a novidade, tendo recebido depois várias carinhosas mensagens de fãs, colegas e amigos.

"Um anjinho caído do céu e que me alegra todos os dias", escreveu o companheiro numa partilha dessa mesma viagem.