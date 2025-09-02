Júlia Palha está noiva de Frederico Porem Murta desde maio deste ano, tal como anunciou aos seguidores do Instagram . E parece que os preparativos para a boda já começaram.
A atriz da SIC juntou as melhores amigas para um passeio de barco no rio Tejo. Esta tarde foi repleta de diversão, muitos brindes e momentos de emoção, tal como a artista fez questão de mostrar aos fãs.
"Elas disseram SIM", escreveu Júlia na legenda da partilha que dá a entender que convidou as pessoas mais próximas para serem suas madrinhas de casamento.

As amigas da atriz fizeram questão de comentar. "Casamento do século"; "Tantas madrinhas queridas"; "Que privilégio" e ainda "Só disse que sim porque sei que é o amor da tua vida", é possível ler na publicação.
Júlia Palha - O Pedido de Casamento
Júlia Palha estava com o noivo, Frederico Porem Murta, e uns amigos em Jerez de la Frontera, Espanha, quando foi surpreendida com o pedido de casamento.
"Ele nunca me diz que não, então decidi não lhe fazer a desfeita", escreveu ao anunciar a novidade, tendo recebido depois várias carinhosas mensagens de fãs, colegas e amigos.
"Um anjinho caído do céu e que me alegra todos os dias", escreveu o companheiro numa partilha dessa mesma viagem.
A carreira de Júlia Palha na representação
Júlia Palha tem apostado no cinema nestes últimos tempos. A atriz participa em 'Lavagante', que estreia a 2 de outubro, dia em que se assinala o centenário do nascimento do escritor José Cardoso Pires.
Este projeto, adaptado da obra do escritor, é descrito pela produtora de Paulo Branco como "uma história de amor intemporal que tem como pano de fundo a evocação do que foi quase meio século de ditadura, através do relato de um dos períodos mais violentos do salazarismo: a repressão brutal da luta dos estudantes em 1962 na Cidade Universitária".
Francisco Froes, Nuno Lopes, Júlia Palha e Leonor Alecrim estão nos principais papéis.
Este ano Júlia estreou ainda outro projeto, 'Hotel Amor', e, em 2024, foi uma das protagonistas de 'Podia Ter Esperado por Agosto', onde fez par romântico com César Mourão, que é também o realizador do filme.
