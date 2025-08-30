Nicole Eggert, uma das atrizes da icónica série 'Marés Vivas', foi submetida a uma cirurgia no âmbito da sua batalha contra um cancro da mama.

Esta quinta-feira, dia 28 de agosto, a artista, de 53 anos, partilhou uma fotografia na qual posa à frente do espelho, referindo na legenda da publicação: "Fiz uma mastectomia com reconstrução na quinta-feira. Como foi o vosso fim de semana?"

Desde logo, a personalidade recebeu o apoio incondicional dos seguidores, que lhe deixaram desejos de "força" e "amor".

"És tão corajosa por estares a partilhar a tua caminhada, Nicole", lê-se.

"Não é fácil ser vulnerável. Obrigada por confiares em nós e fica a saber que estás nos nossos corações", referiu mais um seguidor.

"És uma guerreira e a forma honesta como partilhas a tua experiência ajuda o mundo - és incrível", disse outro.

Eggert, recorde-se, foi diagnosticada com cancro da mama em dezembro de 2023 - nomeadamente, com um carcinoma que se encontrava no 2.º estágio de evolução.

Numa entrevista que deu à revista People na altura, a atriz revelou que ficou determinada em vencer a doença depois de ver a cara de "horror" com que a filha, Keegan, ficou ao tomar conhecimento do seu diagnóstico.

"Fez-me imediatamente perceber que não posso sucumbir a isto. É algo que tenho de ultrapassar. É algo que tenho de vencer. Ela precisa mais de mim do que qualquer coisa ou pessoa", afirmou.

"O meu medo é que a luta que travo todos os dias, tudo o que faço para seguir em frente, fique num impasse quando não me sentir bem ou estiver no hospital", reflete.

A atriz confessou que, inicialmente, pensou que os primeiros sintomas que sentiu - entre eles, uma uma "terrível dor" na mama esquerda - se deviam à menopausa. Por isso deixou o alerta para todas as mulheres fazem os exames de prevenção.

Aos 37 anos, Jessie J também luta contra cancro da mama

Jessie J é outra das personalidades que se tornou num símbolo de luta contra o cancro da mama. No dia 3 de junho, a cantora, de 37 anos, tornou o diagnóstico público.

"Fui diagnosticada com cancro de mama em estágio inicial. O cancro é sempre horrível, mas estou a focar-me na palavra 'precoce'", notou.

Também a artista foi submetida a uma mastectomia, sendo que o pós-operatório acabou por se revelar mais complicado do que se esperava. Jessie teve uma infeção com origem num coágulo nos pulmões, mas tudo não passou de um susto.

Esta semana, a artista contou que teria de passar por mais uma cirurgia, o que a obrigou a cancelar concertos que tinha na Europa. "Infelizmente terei que passar por uma segunda cirurgia. Não é nada muito sério, mas precisa de ser feita antes do fim do ano, e infelizmente isso acontece mesmo no meio de uma tour", notou.

"Estou a viver o momento, estou a abraçar o momento e a ir com o que acontece. Sinto muito. Sinto-me frustrada e triste, mas é o que é, eu preciso de ficar melhor, preciso de ficar curada, e eu sei que essa é a decisão correta a tomar, estou a adiar a tour para o ano que vem", completou.