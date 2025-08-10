Nelly Furtado foi uma das estrelas mais icónicas dos anos 2000 e permanece na memória dos fãs (e todos os que apreciavam a sua carreira na altura). E continua a chamar a atenção.

Ainda este sábado, dia 9 de agosto, a cantora ficou em destaque depois de ter subido ao palco do Boardmasters Festival, na Cornualha, sobretudo por estar com uma aparência diferentes da que os fãs se lembravam.

A cantora de sucessos como 'I'm Like a Bird' escolheu para a ocasião uns calções que combinou com um top verde e um casaco de pelo. O visual ficou completo com uns óculos escuros e umas botas estilo cowboy em tons de branco e preto.

As reações às novas imagens de Nelly Furtado durante a atuação não tardaram a ser divulgadas pela imprensa internacional, e a serem 'espalhadas' pelas redes sociais.

Mas este não é o primeiro concerto de Nelly Furtado neste mês de agosto. A cantora atuou antes no All Together Now Festival, no dia 3 de agosto, e no Festival Sziget, no dia 6 de agosto. Veja na galeria algumas imagens dos recentes espetáculos da cantora.

O passado marcado de Nelly Furtado no campo amoroso

Como lembra o Daily Mail, Nelly Furtado contou no passado que viveu uma relação abusiva.

A cantora afirmou que uma pessoa "não conta aos amigos a verdade sobre o que está a acontecer na sua vida". Além disso, comentou que "como mulher, às vezes tendemos a sacrificar a nossa felicidade" depois de nos "apaixonarmos" por alguém.

"Passei por um momento muito difícil, em que acho que aceitei algumas coisas que nunca aceitaria agora, no que diz respeito à maneira como somos tratadas", confessou no podcast 'Call Her Daddy'.

"Não conseguimos ver nada quando estamos nessa relação, e às vezes amamos muito, e amamos. Tenho a certeza de que há mulheres por aí também em que, sabem, quando nos tornamos mães, ficamos muito vulneráveis, porque queremos o melhor para os nossos filhos e queremos protegê-los", acrescentou.

Nelly Furtado, recorde-se, é mãe de três filhos, Nevis, de 21 anos, com o ex-namorado Jasper Gahunia, e ainda de um menino e uma menina, cujos nomes não foram relevados, com o rapper Jerry, também conhecido como Gerard Damien Long.

Entre as relações com os pais dos filhos, Nelly Furtado também esteve casada com Demacio Castellon, entre 2008 a 2016.

"Podes ter todo o dinheiro do mundo e todos os recursos, mas na verdade, a única riqueza está na tua mente."

Leia Também: Quando era Pequenino: "Apesar das guerras, tive uma infância feliz"