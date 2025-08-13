Já nasceram as filhas gémeas de Pedro Gonçalves, conhecido como Pote. As bebés, Benedita e Belém, vieram ao mundo a 14 de julho mas estiveram um mês internadas e apenas agora receberam alta hospitalar. A novidade foi revelada pelo jogador do Sporting Clube de Portugal e pela mulher, Bruna Rafaela.

"14/07/2025 o melhor dia das nossas vidas", começou por escrever o casal.

"30 dias depois podemos trazê-las para casa, as nossas mini guerreiras que quiseram vir antes do tempo mas cheias de força! Os pais amam-vos muito, são o nosso orgulho", lê-se ainda na partilha onde Pedro e Bruna revelam desta forma que o motivo do internamento das bebés terá sido o facto de terem nascido prematuros.

O jogador de futebol e a mulher juntaram às suas palavras várias fotografias, que estão agora disponíveis na galeria. As imagens marcaram o regresso a casa do casal com as filhas.

No dia 14 de julho, data em que nasceram as filhas, Pedro Gonçalves ausentou-se do treino de pré-época do Sporting, no Algarve, alegando motivos pessoais. Sabe-se agora que neste mesmo dia nasceram prematuramente as gémeas.

Contudo, Pedro Gonçalves já tinha anunciado o nascimento das bebés em entrevista à RTP. "Sendo o mais sincero possível, a minha vida pessoal está um bocado complicada, tive agora as minhas filhas", disse no final de julho, assumindo assim estar a viver dias difíceis devido ao internamento das meninas.

A gravidez, recorde-se, foi anunciada a 20 de abril este ano. "O nosso milagre", escreveu o casal ao dar a novidade publicamente através do Instagram.

O casamento dias antes do nascimento das filhas

Pote e Bruna casaram-se dias antes do nascimento das filhas, a 5 de julho deste ano. Devido ao estado avançado da gestação e ao risco de parto prematuro, o casal optou por uma cerimónia discreta, sem grande alarido e reservada apenas à família e amigos mais próximos.

"Optámos por um casamento civil e uma celebração mais pequena, por causa da gravidez. A grande festa ficará para 2026", explicou o jogador de futebol em entrevista ao programa 'Alta Definição'.

O casamento teve lugar no hotel Vila Foz, no Porto, e ficou marcado pela revelação do sexo das bebés.

"Quatro pés numa bela piscina", pode ler-se num vídeo partilhado nas redes sociais do casal com imagens dos melhores momentos deste dia feliz.

Numa infeliz coincidência, Pedro Gonçalves casou-se no mesmo dia em que decorreu em Gondomar o funeral do colega da seleção nacional Diogo Jota. O futebolista, de 28 anos, morreu na sequência de um acidente de carro, assim como o irmão André Silva, de 25 anos, que jogava no Penafiel.