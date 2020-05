No diário de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' desta segunda-feira, dia 18, Ana Paula revelou a sua desilusão com Neusa após ter sido alvo de uma partida (um pouco maldosa).

Quando se preparava para sair para um jantar a dois com António, Susana e Neusa esconderam-lhe todas as roupas e maquilhagem, pelo que teve de sair com a indumentária com que tinha estado a trabalhar no campo.

Posto isto e a caminho do restaurante, a concorrente dos Açores partilhou uma confidência com o agricultor: "Não esperava isto da Neusa. Era muito minha amiga e no fim... Deve ter sido a Susana, ela tem muitos ciúmes".

