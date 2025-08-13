Dois meses depois do final de 'Big Brother 2025', Carolina Braga e Diogo Bordin decidiram seguir caminhos separados. O fim do namoro foi confirmado pelo casal através das redes sociais.

"Gostaríamos de informar que de forma respeitosa decidimos terminar o nosso relacionamento. Esta decisão foi tomada com maturidade e consciência, a pensar no bem estar de ambos", começaram por escrever.

Carolina Braga e Diogo Bordin conheceram-se aquando da participação de ambos no 'Big Brother 2025', começaram a namorar dentro do reality show mas parece que o amor não resistiu no exterior.

"Sentimos muito carinho e respeito um pelo outro, por isso pedimos que preservem a nossa privacidade neste momento e evitem comentários ou especulações desnecessárias. Pedimos respeito um pelo outro. Agradecemos muito o carinho de todos. Carol e Diogo", apelou o agora ex-casal.

© Reprodução Instagram - Carolina Braga

Namoro acabou a mal? O rumor

Corre o rumor de que uma escapadinha recente de Diogo Bordin ao Algarve com outro famoso, no caso o comentador da TVI António Leal e Silva, poderá estar na origem do fim do namoro.

Foi há quase duas semanas que o antigo concorrente do 'Big Brother' foi visto em Vilamoura com António Leal e Silva. Até aqui, nada de anormal, não fosse o facto de o comentador ter justificado publicamente a ausência de Carolina falando num problema de saúde que a própria acabou por desmentir.

"Ficámos amigos e agora proporcionou-se irmos uns dias ao Algarve, a Carolina [Braga] não podia ir porque estava meio adoentada e ficou em casa, então passámos ali dois dias no Algarve maravilhosos", esclareceu o comentador ao abordar o tema na emissão do dia 6 de agosto do programa 'Dois às 10', da TVI.

Por seu turno, Carolina Braga recorreu às redes sociais para na mesma data assegurar que se encontrava bem de saúde. "Depois de ter recebido diversas mensagens sobre o meu estado de saúde, venho aqui informar que estou ótima", referiu inicialmente.

"Se não estiver, vocês serão os primeiros a saber pela minha boca", atirou ainda.

A verdade é que agora, dias depois, o fim do namoro com Diogo Bordin veio a confirmar-se e a revista TV Guia aponta a escapadinha do modelo com António Leal e Silva como uma possibilidade para a rutura.

A foto exclusiva de Diogo Bordin e António Leal e Silva

O Fama ao Minuto confirmou que Diogo Bordin e António Leal e Silva estiveram juntos no Algarve e sem a companhia de Carolina Braga, tendo tido acesso a uma fotografia dos dois amigos na Marina de Vilamoura.

O modelo brasileiro e o comentador chegaram juntos num carro conduzido pelo António Leal e Silva e dirigiram-se para o hotel Tivoli.



© Notícias ao Minuto

Leia Também: Bruno de Carvalho: "São cometidos crimes diariamente no 'Big Brother'"