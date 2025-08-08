Os sportinguistas não ficaram indiferentes à recente publicação da namorada de Ricardo Mangas, que mostra que o futebolista apoia os leões desde pequenino.

Para assinalar o facto de o companheiro ser o novo reforço dos leões, Carly Santos Mangas publicou na sua página de Instagram algumas imagens de Ricardo Mangas, entre elas um retrato antigo onde o podemos ver com uma camisola do Sporting quando ainda era criança.

"Já dizia a Paula Fernandes: 'Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho.' Desde pequenino que sonhas com esta camisola. E hoje, esse sonho é oficialmente a tua realidade", começou por escrever Carly Santos Mangas na legenda da partilha.

"Em todos os momentos da tua carreira em que te sentiste desvalorizado ou injustiçado, eu lembrava-te de que um dia todo o teu trabalho, esforço e profissionalismo seriam notados e recompensados. E esse dia finalmente chegou. Eu vejo de perto, todos os dias, o quanto tu te doas a esta profissão. O quanto te entregas mesmo quando ninguém está a ver. A disciplina que te destaca e o amor absurdo que tens pelo que fazes", destacou de seguida.

"A todos os adeptos deste grande clube: saibam que ganharam (mais) um grande jogador. Ganharam alguém que vai vestir esta camisola com o maior orgulho do mundo, que vai lutar por cada vitória, que vai respeitar e honrar a história deste clube como se fosse a sua… porque agora também é. Saibam que ganharam mais um coração cheio de garra em campo e outros (agora dois) corações que assistirão e torcerão assiduamente na bancada. Podem ter a certeza que ele chegou para dar tudo de si, como sempre fez. Pelo vosso clube. Pelo dele. Pelo nosso", acrescentou.

"Meu amor, és o melhor (super) atleta, o melhor profissional , o melhor amigo , o melhor filho, o melhor irmão, o melhor marido, e o melhor futuro pai. Conheço todas as tuas facetas, e eu sou completamente apaixonada por cada uma delas", continuou.

"Que Deus abençoe esta tua nova etapa, este teu sonho, na nossa vida e na tua carreira. Estarei sempre aqui, a celebrar contigo cada conquista, a ser o teu colinho, a aplaudir e a torcer por ti. Para sempre a tua xexexe princesa pequenina, a tua eterna maior fã", rematou.

A publicação deixou os sportinguistas ao rubro. "Sejam bem-vindos ao reino do leão"; "Bem-vindos ao melhor clube do mundo e que sejam muito felizes aqui"; "Bem-vindos de volta à família verde e branca"; "Se és leão desde pequeno já estás no nosso coração verde! Muitas felicidades com a nossa (tua) camisola. Estamos juntos a torcer pelo nosso Sporting Clube de Portugal". Estas são algumas das muitas mensagens que a namorada de Ricardo Mangas recebeu através da caixa de comentários.

De referir que foi esta quinta-feira, dia 7 de julho, que se tornou oficial a contratação de Ricardo Mangas como novo reforço do Sporting. O lateral-esquerdo chega a Alvalade proveniente do Spartak Moscovo, a troco de uma verba na ordem dos 300 mil euros, tendo assinado um contrato válido até 2029, munido de uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.