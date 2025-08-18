A namorada do jogador do Sporting Conrad Harder, Emma Jensen, é a nova contratação da equipa feminina do Amora Futebol Clube.

A novidade foi partilhada esta segunda-feira, 18 de agosto, nas redes sociais do clube do Seixal.

A média dinamarquesa jogava anteriormente no Copenhaga, Dinamarca.

"Obrigado pela dedicação, pelo trabalho e pelo esforço Desejamos-te tudo de melhor no teu próximo capítulo", escreveu o antigo clube da jovem no Instagram.

Já nas redes sociais do Amora foram publicadas todas as novas contratações entre elas Emma.

Emma e Conrad são discretos nas redes sociais mas mostram em várias ocasiões que estão juntos como nas mais recentes férias que passaram em Palma de Maiorca, Espanha, e ainda a sul de Portugal, no Algarve.

As fotos em conjunto são raras mas Emma não resistiu em partilhar o momento em que o namorado jogou com a camisola da seleção dinamarquesa.



© Instagram - Emma Jensen

Desta forma, a jogadora, que também é influenciadora digital, muda-se para Portugal e consegue ficar mais perto do companheiro que chegou há um ano ao nosso país para representar o Sporting.

Carly Santos Mangas fez furor com esta partilha

Também nas bancadas do Sporting está agora Carly Santos Mangas, mulher de Ricardo Mangas, a nova contratação do clube leonino.

No anúncio desta novidade, Carly partilhou uma foto que fez sucesso entre os adeptos ao mostrar Mangas, ainda criança, a usar uma camisola do Sporting com uma declaração de amor.

"Já dizia a Paula Fernandes: 'Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho.' Desde pequenino que sonhas com esta camisola. E hoje, esse sonho é oficialmente a tua realidade", começou por escrever Carly Santos Mangas na legenda da partilha.

"Em todos os momentos da tua carreira em que te sentiste desvalorizado ou injustiçado, eu lembrava-te de que um dia todo o teu trabalho, esforço e profissionalismo seriam notados e recompensados. E esse dia finalmente chegou. [...]

A todos os adeptos deste grande clube: saibam que ganharam (mais) um grande jogador. Ganharam alguém que vai vestir esta camisola com o maior orgulho do mundo, que vai lutar por cada vitória, que vai respeitar e honrar a história deste clube como se fosse a sua… porque agora também é.

Meu amor, és o melhor (super) atleta, o melhor profissional , o melhor amigo , o melhor filho, o melhor irmão, o melhor marido, e o melhor futuro pai. Conheço todas as tuas facetas, e eu sou completamente apaixonada por cada uma delas", referiu Carly.