Na véspera dos concertos que vai realizar em Portugal, Luan Santana visitou o Santuário de Fátima.

O cantor brasileiro esteve no local com a família, como o próprio mostrou aos seguidores da sua página de Instagram.

Inicialmente, Luan Santana publicou duas fotografias suas no meio do recinto. "Mãezinha, sempre que te encontro em Fátima sinto meu coração se encher de alegria. Obrigado por tantas bênçãos", escreveu na legenda dos registos. Veja as imagens na galeria.

Após a partilha foram muitas as reações que recebeu na caixa de comentários, destacando-se as palavras da irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro. "Tu mereces, meu amigo."

Mas não ficou por aqui e nas stories publicou uma outra fotografia em que aparece novamente no recinto, mas não sozinho. O artista brasileiro surge com a filha Serena, de sete meses, e da companheira e mãe da menina, Jade Magalhães. "Nenezinha do papá", escreveu nesta última imagem.

Publicação de Luan Santana© Instagram_luansantana

Por sua vez, a companheira do cantora brasileiro também mostrou aos seguidores da sua página de Instagram a passagem pelo Santuário de Fátima. "Nós três", pode ler-se junto de uma fotografia da família.

Publicação de Jade Magalhães© Instagram_ajademagalhaes

Publicação de Jade Magalhães© Instagram_ajademagalhaes

Além disso, Jade Magalhães revelou também que estiveram depois no Restaurante Tia Alice, em Fátima.

Publicação de Jade Magalhães© Instagram_ajademagalhaes

Luan Santana, recorde-se, vai subir ao palco da Meo Arena já esta semana para quatro concertos. O artista vai atuar em Lisboa nos dias 21, 22, 23 e 24 de agosto.

O cantor, recorde-se, tem uma ligação com a família de Cristiano Ronaldo. Aliás, o artista brasileiro até atuou numa festa privada de aniversário de Dolores Aveiro, no final do ano passado.