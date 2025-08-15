Rute Cardoso, mulher de Diogo Jota, assim como os filhos, irão estar hoje, dia 15 de agosto, presentes num jogo do Liverpool. A informação foi adiantada pelo treinador da equipa, Arne Slot. O convite foi feito a propósito de um tributo que será feito ao futebolista nesta ocasião.

Vale notar que as homenagens não acontecerão apenas neste jogo em concreto, mas também nas várias partidas da primeira jornada da Premier League 2025/26.

Assim, para além do minuto de silêncio antes do início dos encontros, com a primeira a opor o campeão Liverpool ao Bournemouth, em Anfield Road, os jogadores de todos os emblemas vão utilizar 'fumos negros', enquanto mensagens e imagens vão ser exibidas nos ecrãs gigantes dos recintos.

As primeiras palavras de Rute Cardoso sobre morte de Diogo Jota

No dia em que se assinalou um mês do seu casamento com o jogador de futebol, Rute Cardoso quebrou o silêncio sobre a trágica partida daquele que é e continua a ser o seu grande amor.

"Um mês do nosso 'nem a morte nos separa'. Para sempre, a tua branquinha", escreveu na legenda de uma emocionante partilha na sua página de Instagram.

Rute Cardoso divulgou ainda três fotografias do dia do enlace, duas das quais retratavam a primeira dança do casal. A imagem em destaque, contudo, mostrava as mãos dos noivos – e os respetivos anéis – em grande plano.